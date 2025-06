La piattaforma fintech per startup e professionisti tech

Se sei una startup o un professionista del settore tech, sai quanto sia importante gestire in modo semplice e sicuro le tue finanze. Con Finom, hai a disposizione una piattaforma fintech all’avanguardia, pensata appositamente per te: conto aziendale digitale, strumenti intelligenti e assistenza dedicata. Scopri come semplificare la gestione finanziaria della tua attività e concentrarti sulla crescita del tuo progetto. Finom trasforma il modo di fare business nel mondo tech.

Gestisci facilmente le finanze della tua attività tech con Finom: conto aziendale digitale, strumenti smart, sicurezza elevata e supporto dedicato.

