la nuova stagione del piccolo miracolo a milano arriva a teatro

nuova stagione a Milano promette di essere ancora più sorprendente e coinvolgente. Ricca di novità, riflessiva e audace, si prepara a celebrare gli 80 anni del festival “Presente Indicativo” con un entusiasmo rinnovato, pronto a sorprendere il pubblico e a consolidare il ruolo della città come capitale teatrale italiana. È il momento di scoprire cosa riserva il palcoscenico meneghino per questa memorabile edizione.

Ricca. Solida. Un po' prudente. Quasi a raccogliere le forze, aspettando il momento per un migliore slancio: la nuova edizione a maggio del festival "Presente Indicativo", i festeggiamenti per gli 80 anni dalla fondazione. Sempre difficile sintetizzare una stagione in una manciata di aggettivi. Ma se gli anni scorsi la progettualità del direttore Claudio Longhi aveva sorpreso per volontà di cambiamento, spunti teorici e rischio culturale, questa volta sembrano aver prevalso visioni più tradizionali e riconoscibili, con titoli e nomi spesso di grande richiamo. Tema scelto: "Complemento di relazione", che conferma la passione del Piccolo per la terminologia da analisi logica e getta un faretto sulle nostre dinamiche esistenziali nel confronti dell'altro.