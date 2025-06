La nuova serie horror stephen king | data di uscita e dettagli esclusivi

Dalle pagine di Stephen King, una nuova serie horror sta per conquistare gli amanti del brivido. Intitolata "The Institute", questa produzione esclusiva di MGM+ promette suspense e mistero, con il debutto previsto per il 13 luglio 2025. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo oscuro e affascinante, portando le atmosfere inquietanti dell’autore direttamente sul piccolo schermo. La suspense è già nell’aria: siete pronti a scoprire cosa ci attende?

nuova serie basata su un’opera di stephen king in arrivo su MGM+. Un nuovo adattamento televisivo tratto da un romanzo di Stephen King sta per essere lanciato, ampliando ulteriormente la vasta gamma di produzioni ispirate alle sue opere. La serie, intitolata The Institute, promette di portare sullo schermo una narrazione intensa e coinvolgente, con una data di debutto fissata per il 13 luglio 2025. Questo progetto si inserisce in un panorama sempre più ricco di adattamenti cinematografici e televisivi delle storie del celebre autore. caratteristiche principali della produzione. dettagli sulla distribuzione e formato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La nuova serie horror stephen king: data di uscita e dettagli esclusivi

