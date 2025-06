La notte delle chiese aperte festa ai Lattarini degustazioni vista mare | cosa fare nel weekend

Se sei in cerca di un weekend all'insegna di cultura, gusto e scoperta, Palermo ti offre un ricco calendario di eventi imperdibili. Dalla Festa ai Lattarini con degustazioni vista mare, al Festival dell'editoria indipendente, fino alla suggestiva Notte delle Chiese aperte, che trasformerà la città in un palcoscenico naturale di magia e storia. Prepara le valigie e lasciati conquistare da un fine settimana all'insegna dell'arte e delle emozioni. Non mancherà di sorprenderti!

Dal festival dell‚Äôeditoria indipendente a quello dedicato al mondo del caff√®, dalla prima edizione del Lattarini Fest alla lunga notte delle chiese che eccezionalmente apriranno le porte in notturna. Tante le manifestazioni - alcune inedite - che animeranno il fine settimana palermitano, dal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ¬© Palermotoday.it - La notte delle chiese aperte, festa ai Lattarini, degustazioni vista mare: cosa fare nel weekend

In questa notizia si parla di: Notte Chiese Lattarini Aperte

Torna la ‚ÄúLunga notte delle chiese‚ÄĚ: cori e mostre nei luoghi di culto di Lanciano - Torna a Lanciano la ‚ÄúLunga notte delle chiese‚ÄĚ, un evento che celebra l'unione tra arte, fede e cultura.

La Lunga Notte delle Chiese in Val Borbera - La ‚Äúnotte bianca‚ÄĚ nei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte, storia, cultura in chiave di riflessione e spiritualità. E‚Äô ‚ÄúLa lunga notte delle chiese‚Äú, un evento esteso in tutta Italia a cui ... Scrive giornale7.it

Arriva la ‚ÄúLunga notte delle Chiese‚ÄĚ - Le Diocesi di Città di Castello e Gubbio si preparano a vivere ‚ÄúLa lunga notte delle Chiese‚ÄĚ che resteranno aperte giovedì 5 giugno nel tifernate e venerdì 6 giugno nel territorio di Gubbio con dodici ... Segnala teletruria.it

Notte Bianca Chiese aperte - Arriva la " Notte bianca delle chiese ", un evento speciale e insolito alla scoperta di ben tredici edifici religiosi del centro storico che saranno aperti domani sera dalle 21 alle 24. L’apertura str ... Lo riporta msn.com