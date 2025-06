La notte dei romantici i Modà si riprendono San Siro | concerto evento il 12 giugno

La notte dei romantici: i Modà si riprendono San Siro con un concerto evento il 12 giugno. Dopo il successo a Sanremo e milioni di dischi venduti, il gruppo torna a incantare i loro fan in uno degli stadi più iconici d’Italia. Con emozioni, musica e ricordi indimenticabili, questa sarà un’occasione imperdibile per vivere la magia dal vivo. Non perdere l’opportunità di far parte di questa serata speciale, perché…

Milano, 5 giugno 2025 – Manca una settimana al concerto evento dei Modà il 12 giugno allo stadio San Siro di Milano. Il gruppo, che quest’anno è tornato al Festival di Sanremo con i brano “Non ti dimentico” in carriera ha ottenuto 1 disco di Diamante, 31 dischi di Platino, 9 dischi d’Oro grazie agli oltre 2 milioni di dischi venduti. I Modà con “ La notte dei romantici ” tornerà per la quarta volta sul palco dello stadio milanese (uno dei templi indiscussi quattro sold out che si sommano ai concerti tutto esaurito nei palazzetti, nei teatri e negli stadi, una storia fatta, di successi, ma anche di inciampi e risalite che li hanno legati sempre di più al loro pubblico che non ha mai smesso di ascoltarli e di sostenerli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La notte dei romantici, i Modà si riprendono San Siro: concerto evento il 12 giugno

In attesa del concerto evento a San Siro che anticipa il tour autunnale, i Modà pubblicano "Come hai sempre fatto", un brano intenso e personale sulla forza di rialzarsi quando tutto sembra difficile. #ComeHaiSempreFatto #Modà Partecipa alla discussione

