la notte dei lettori entra nel vivo tutti gli appuntamenti di venerdì 6 giugno

Preparati a vivere una notte indimenticabile dedicata ai libri e alla passione per la lettura! Venerdì 6 giugno, Udine si anima con “La Notte dei Lettori”, giunta alla sua dodicesima edizione e incentrata sul tema “GenerAzioni”. Un ricco programma di incontri, ospiti di eccezione e appuntamenti coinvolgenti ti aspetta tra biblioteche, librerie e caffetterie. Non perdere l’occasione di esplorare le infinite sfumature della letteratura, unendo generazioni e storie diverse.

