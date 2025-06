la notte degli archivi per ricordare chi siamo

un luogo polveroso e sorpassato, dimenticando che negli archivi si cela il cuore pulsante della nostra storia. La notte degli archivi ci invita a riscoprire queste pagine silenziose, a riflettere sul passato per orientare il futuro, e a valorizzare un patrimonio di memorie che ci definisce come comunità . Perché conoscere le radici è il modo più autentico di scrivere il domani.

Sugli scaffali i faldoni e le cartelle, ’1588 Atti della comunità ’, ’Atti segreti’, ’Cronache’. "Ogni giorno qui dialoghiamo con le carte: questo è il luogo in cui si custodisce la memoria della città e di noi stessi", spiega Gabriella Roganti, coordinatrice dell’Archivio Storico comunale. Negli archivi è scritto da dove veniamo e nelle carte possiamo leggere e interrogare il presente, immaginando il futuro, eppure c’è chi ancora li pensa come luoghi grigi e polverosi. Modena è città ricchissima di archivi, e quattordici istituzioni culturali li apriranno appositamente dal tardo pomeriggio di domani per ’ La notte degli archivi ’, inclusa nel progetto nazionale di ’ Archivissima ’: verranno proposte visite guidate, narrazioni teatrali, esperienze digitali, tutto con ingresso libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it