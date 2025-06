La mossa che completa il monopoli del cuore. Sembrava essersi fermato ai margini di un sogno, ma Patrizio Bertelli, con la sua incredibile intuizione, ha deciso di giocare una carta sorprendente, capace di trasformare ogni attesa in realtà concreta. La sua visione audace apre nuove strade e promette di rivoluzionare il panorama locale, dando vita a un progetto che sarà ricordato come un vero colpo di scena nel cuore di questa città.

Sembrava essersi fermato ai margini dello straordinario "Monopoli" del cuore che si era costruito con il tempo, pezzo dopo pezzo. Stava sistemando l'esterno della "Buca di San Francesco", facendone un ristorante d'estate anche sotto le stelle, e mettendo in sicurezza le strutture della ex Procura di via degli Albergotti, sulla carta futuro albergo di lusso a cinque stelle, tra suite e cucina vertiginosa. E invece no: Patrizio Bertelli di natura non si accontenta mai. E in questi anni non si accontenta soprattutto di lasciare un'impronta profonda nella sua città. Di recuperare o salvare gli angoli della sua infanzia e non solo, avendo comunque continuato a lungo a vivere qui perfino negli anni della grande scalata di Prada.