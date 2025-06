La morte di Vasco Fanti imprenditore tessile e benefattore

La scomparsa di Vasco Fanti, celebre imprenditore tessile e generoso benefattore di Montemurlo, segna una perdita profonda per la comunità. Con i suoi 96 anni, ha dedicato una vita al lavoro e alla valorizzazione del territorio, lasciando un’eredità duratura. Ricordato per il suo impegno, la sua visione e il cuore grande, Vasco Fanti ha incarnato i valori di dedizione e solidarietà che continueranno a ispirare tutti noi. "Il lavoro – come ricorda la nipote Sara, interpretando il pensiero di tutti i figli ...

Montemurlo (Prato), 5 giugno 2025 – È morto la scorsa notte a 96 anni (ne avrebbe compiuti 97 il 14 giugno) e dopo una lunga malattia l’imprenditore tessile montemurlese Vasco Fanti. Molto conosciuto sul territorio, Fanti ha gestito per molti anni un lanificio e si è occupato della ristrutturazione del suggestivo complesso immobiliare Il Borghetto di Bagnolo. "Il lavoro – come ricorda la nipote Sara, interpretando il pensiero di tutti i figli – è stato il centro della sua vita. Pur essendo di origini pratesi, amava tanto Montemurlo e in particolare la Villa di Galceto dove risiedeva con la moglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La morte di Vasco Fanti, imprenditore tessile e benefattore

Ne parlano su altre fonti