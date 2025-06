La moda scende in piazza Gli studenti dell’Ipsia svelano le loro creazioni

La moda scende in piazza e gli studenti dell'IPSIA svelano le loro creazioni, trasformando i corridoi della scuola in un vivace backstage di stile. Un’anticipazione di ciò che vedremo venerdì in Piazza del Popolo, dove la tradizione si apre alla città, celebrando le emozioni in tutte le loro sfumature. È l’ultimo giorno di scuola, un evento che unisce talento, passione e creatività in un’espressione unica di giovinezza e stile.

A girare per i corridoi della sede dell’Ipsia, al polo scolastico, si ha l’impressione di essere dietro le quinte di un evento della settimana della moda milanese. È la stessa emozione che porterà ad una serata unica, in programma venerdì in Piazza del Popolo, per una grande tradizione della scuola che si apre alla città. Tema di quest’anno proprio le emozioni, declinate in tanti colori, da vivere in quello che è l’ultimo giorno di scuola. È l’occasione per dimostrare la creatività cresciuta sui banchi, la sapienza delle mani, la capacità di concretizzare un sogno costruendo un vestito e indossandolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La moda scende in piazza. Gli studenti dell’Ipsia svelano le loro creazioni

CheNeSai | Sfilate di moda