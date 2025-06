La missione del Ministro Lollobrigida a Expo 2025 Osaka

Al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, il Ministro Lollobrigida dà il via a una missione strategica per valorizzare le eccellenze italiane nel settore agricolo e alimentare. Un’occasione unica per consolidare relazioni internazionali e promuovere la sovranità alimentare, al centro di questa settimana dedicata alle “Necessities of Life”. Scopri come l’Italia si presenta al mondo in questa importante vetrina globale.

Il Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka accoglie la delegazione del MASAF per celebrare la settimana dedicata alle "Necessities of Life: Food, Clothing and Shelter week" OSAKA – Al Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka inizia la missione istituzionale del Ministro Francesco Lollobrigida e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

