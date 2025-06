La ministra Bernini visita agraria | Arriveranno fondi dal tetto si vede come il fuoco si è propagato | FOTO

Un gesto di vicinanza e impegno che segna l’inizio di una nuova speranza. La ministra Bernini, visitando il luogo della devastazione, ha annunciato l’arrivo di fondi dal tetto, simbolo di un sostegno concreto per la ricostruzione. “Questo non è il giorno dopo l’incendio, ma il primo della ricostruzione”, ha dichiarato, ponendo le basi per un futuro di rinascita e speranza.

“La prima cosa che siamo detti con il rettore è che questo non è il giorno dopo l'incendio ma il primo della ricostruzione”. La ministra dell'università, Anna Maria Bernini, ha visitato la facoltà di agraria dopo il tragico incendio di ieri. Con lei il rettore Stefano Ubertini, la sindaca Chiara. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - La ministra Bernini visita agraria: "Arriveranno fondi, dal tetto si vede come il fuoco si è propagato" | FOTO

