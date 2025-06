la milanesiana torna e porta a sondrio luca barbarossa

La Milanesiana torna a Sondrio con un evento imperdibile: il celebre cantautore e scrittore Luca Barbarossa sarà protagonista di due incontri, tra musica e riflessione, in due dei luoghi più suggestivi della città. La ventiseiesima edizione, diretta da Elisabetta Sgarbi, promette di emozionare e stimolare il pubblico con incontri di grande qualità. Non perdete questa occasione unica di immergervi nella cultura e nell’arte: la vostra serata a Sondrio sarà indimenticabile!

