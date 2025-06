la mensa caritas del sacro cuore si trasferisce a san domenico

Arezzo si prepara a un nuovo capitolo di solidarietà: la mensa Caritas del Sacro Cuore, attiva da anni in zona Giotto, si trasferisce presso la parrocchia di San Domenico. Questa decisione, condivisa con il vescovo Andrea Migliavacca e gli organismi della diocesi, mira a rafforzare il supporto alle persone in difficoltà, creando un punto di riferimento ancora più consolidato per la comunità. Un passo importante verso un’umanità più unita e solidale.

Arezzo, 5 giugno 2025 – D a lunedì 30 giugno il servizio di mensa diurna gestito dalla Caritas presso la parrocchia del Sacro Cuore in zona Giotto ad Arezzo, sarà trasferito presso i locali della parrocchia di San Domenico in Arezzo, dove è già presente da qualche anno un servizio di mensa serale. La Caritas, in accordo con il vescovo Andrea Migliavacca, con gli altri organismi della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e con i parroci delle due parrocchie interessate dal servizio, don Basilio Maher Bakhes e don Luca Lazzari, ha maturato questa scelta in vista dell’apertura, programmata per il prossimo autunno, di una nuova mensa Caritas che sarà ospitata nei locali di via Chiassaia della parrocchia di Santa Maria in Gradi in Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it