La medicina gli ha salvato la vita

La medicina ha fatto la differenza, trasformando una crisi in un miracolo di vita. Joan González, promettente talento del FC Barcelona, si è ritrovato a dover abbandonare il calcio a soli 23 anni, vittima di un problema cardiaco congenito scoperto durante la preparazione pre-stagionale. Grazie all’intervento tempestivo dei medici, la sua vita è stata salvata e ora può guardare al futuro con speranza, anche lontano dal campo.

2025-06-05 06:50:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Joan González promettente Canterano di FC Barcelona Quello ha cambiato la fattoria per il calcio LUI si ritira dal calcio con soli 23 anni A causa di un Problema cardiaco congenito che è stato rilevato nella preseason passata. Il nostro medico gli ha salvato la vita. È tornato in Spagna e sta studiando Saverio Sticchi Damiani, La difesa di 1,90 m., Cosa Firmato per il LECCE degli Stati Uniti nel 2021 dopo aver terminato il contratto con il Barcellona non ha superato l’ultima esame medico presentato dal team italiano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “La medicina gli ha salvato la vita”

Approfondisci con questi articoli

Bimbo di 1 anno rischia di soffocare al ristorante: salvato da una giovane laureata in medicina vicina di tavolo - Una domenica che poteva trasformarsi in tragedia si è trasformata in un atto di eroismo quotidiano. A Como, una giovane laureata in medicina ha dimostrato quanto sia cruciale sapere come agire in situazioni di emergenza.

Segui queste discussioni su X

Uno studio coordinato dal Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dall’Istituto degli Endotipi in Oncologia, Metabolismo e Immunologia “G. Salvatore” del Consiglio Nazionale delle Ricerc Tweet live su X

A poco più di un anno si porta un pezzo di cibo in bocca che gli ostruisce le vie respiratore. Al ristorante, al tavolo accanto, una giovane laureata in medicina interviene e riesce a soccorrerlo in tempo Tweet live su X

Il dottore che ha salvato la vita a una bambina grazie a un sms: La telemedicina è il futuro