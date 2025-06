La Mecca le immagini dei pellegrini sul Monte Arafat

Le immagini dei pellegrini sul Monte Arafat a La Mecca catturano l'emozione e la devozione di un momento unico nel cuore del mondo islamico. Questo luogo sacro, menzionato nel Corano come il sito dell'ultimo sermone del Profeta Maometto, rappresenta il culmine del pellegrinaggio annuale. Durante il Giorno di Arafat, i fedeli si riuniscono in un abbraccio spirituale, certi che in questa giornata Dio si avvicina e perdona i peccati, rafforzando la loro fede.

Durante il secondo giorno del pellegrinaggio annuale a La Mecca, i fedeli hanno affollato il Monte Arafat, una collina rocciosa a sud-est de La Mecca. Il monte è menzionato nel Corano ed è il luogo in cui si dice che il profeta Maometto abbia tenuto il suo ultimo sermone durante il suo ultimo pellegrinaggio. Secondo i detti tradizionali del profeta, il Giorno di Arafat è il giorno più sacro dell'anno, in cui Dio si avvicina ai fedeli e perdona i loro peccati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La Mecca, le immagini dei pellegrini sul Monte Arafat

Su questo argomento da altre fonti

La Mecca, pellegrini eseguono il Tawaf intorno alla Kaaba