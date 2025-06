La Mecca le immagini dei pellegrini sul Monte Arafat | è il giorno più sacro dell’anno

Il Monte Arafat, simbolo di devozione e spiritualità, si erge come il cuore pulsante dell’Hajj, il pellegrinaggio più sacro dell’Islam. Durante questo giorno memorabile, migliaia di fedeli si riuniscono in un abbraccio di fede, cercando perdono e vicinanza a Dio. Queste immagini toccanti testimoniano l’intensità del momento, lasciando un’impronta indelebile nella memoria di chi crede. Un rito che unisce milioni di anime in un’unica preghiera, rendendo il Giorno di Arafat un’esperienza spirituale senza pari.

Durante il secondo giorno dell’Hajj, i pellegrini hanno affollato il Monte Arafat in Arabia Saudita, una collina rocciosa a sud-est della Mecca. Il monte è menzionato nel Corano ed è il luogo in cui si dice che il profeta Maometto abbia tenuto il suo ultimo sermone durante il suo ultimo Hajj. Secondo i detti tradizionali del profeta, il Giorno di Arafat è il giorno più sacro dell’anno, in cui Dio si avvicina ai fedeli e perdona i loro peccati. Dopo il tramonto i pellegrini si recheranno nella pianura desertica di Muzdalifah per raccogliere dei sassolini, che useranno in un rituale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La Mecca, le immagini dei pellegrini sul Monte Arafat: è il giorno più sacro dell’anno

