La madre sviene per il dolore Denisa non aveva mai paura cosa hanno fatto a mia figlia?

Una tragedia sconvolgente scuote Montecatini Alto: il brutale omicidio di Maria Denisa Adas getta un’ombra di dolore e incredulità. La madre, Maria Cristina Paun, ancora sconvolta, si domanda con disperazione: “Cosa hanno fatto a mia figlia?” Mentre le indagini proseguono, il mondo si interroga sulle ragioni di questa terribile perdita e sul volto nascosto di un crimine che chiede giustizia.

Montecatini Terme, 5 giugno 2025 – Il corpo massacrato di Maria Denisa Adas è stato ritrovato il 4 giugno, nei pressi di un casolare abbandonato a Montecatini Alto. Una morte atroce sulla quale gli investigatori vogliono fare piena luce. Continuano infatti a scavare, anche dopo la confessione del 32enne Vasile Frumuzache, guardia giurata di origine romene. E intanto la madre della vittima, Maria Cristina Paun, vuole sapere: " Cosa hanno fatto a mia figlia? " ha chiesto dopo avere appreso la notizia della morte della sua Denisa al telefono da una delle legali che l'assistono nel caso. Alla comunicazione dell'omicidio, ha perso i sensi per lo shock nella sua casa romana a Torpignattara.

