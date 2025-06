la maceratese punta su nicola pepa e giovani talenti per un campionato competitivo

La Maceratese si prepara a sfidare la prossima stagione puntando sui giovani talenti e sull’esperienza di Nicola Pepa, un attaccante promettente del 2017 proveniente dalla Recanatese. La strategia è chiara: creare una squadra competitiva in cui i giovani possano emergere e fare la differenza, come già successo con Ciattaglia e Bongelli. Questa stagione promette entusiasmo e nuove sfide, con l’obiettivo di scrivere un’altra pagina di successo per i biancorossi.

La Maceratese insiste per Nicola Pepa, attaccante del 2017 della Recanatese, pur sapendo che la concorrenza è molto forte sul giocatore. Però i biancorossi non demordono e mettono sul piatto della bilancia la possibilità di mettersi in mostra in una squadra in cui i giovani avranno un ruolo primario. Si vuole ripetere quanto fatto lo scorso anno quando Denny Ciattaglia e Riccardo Bongelli hanno fatto la differenza in campo, ma in questa stagione c'è la consapevolezza che serviranno giovani bravi perché il livello è più alto. In questi giorni c'è stato un confronto tra lo staff tecnico e il presidente, da ieri sono iniziati i colloqui con i giocatori della vecchia guardia che si concluderanno in settimana.