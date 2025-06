la legge contro la crudeltà non mette certo al sicuro gli animali in italia

continuisce a maltrattarli, sono i primi passi necessari per costruire una società più giusta e compassionevole. Solo attraverso un impegno costante e una cultura del rispetto potremo davvero garantire loro protezione e dignità.

di Patrizia Re* Per i paladini della giustizia sociale, il disegno di legge approvato in via definitiva in Senato che inasprisce le pene detentive per atti di crudeltà verso gli animali rappresenta un incoraggiante passo avanti. Tuttavia, non dobbiamo adagiarci sugli allori e smettere di lottare per la liberazione animale. Riconoscere gli animali come esseri senzienti, titolari di diritti e non come proprietà, e imporre pene più severe a chi li maltratta è di per sé motivo di celebrazione, ma tutto ciò avrà senso solo se ammetteremo che resta ancora molto da fare per garantire agli animali il rispetto e le tutele che meritano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it