La Kayakkata 2025 sta per tornare, portando con sé un weekend di emozioni, natura e amicizia lungo le suggestive acque del fiume! Dopo dodici anni di successi, l’11ª edizione promette avventure indimenticabili per tutti gli appassionati di kayak e outdoor. Non perdere l’opportunità di vivere questa esperienza unica: le iscrizioni sono ufficialmente aperte e i posti sono limitati! Preparati a creare ricordi che dureranno una vita.

????? * – 11ª Edizione!*????? Amici amanti dell'avventura, è finalmente il momento di prepararvi per un weekend indimenticabile!? Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l'11ª edizione della Kayakkata, che si svolgerà il 19 e 20 luglio lungo le magnifiche acque del fiume.

