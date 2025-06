La invita a casa le fa fumare hashish e poi la violenta | l' incubo vissuto da una 14enne

Un episodio che scuote la coscienza collettiva: un'adolescente di soli 14 anni vittima di violenza e abuso, coinvolta in un grave episodio di manipolazione e violenza privata. La vicenda, emersa grazie alle indagini delle forze dell'ordine, evidenzia ancora una volta l'importanza di tutelare i pi√Ļ giovani e di restare vigili contro ogni forma di abuso. L'uomo √® stato arrestato e ora dovr√† rispondere delle sue azioni di fronte alla giustizia.

Un uomo di 31 anni √® stato arrestato con le accuse di¬†violenza sessuale e¬†violenza privata nei confronti di una ragazza di soli 14 anni. Gli abusi risalgono allo scorso novembre quando la minore sarebbe stata adescata in una casa non abitata a disposizione del suo presunto aggressore. Per l'uomo. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - La invita a casa, le fa fumare hashish e poi la violenta: l'incubo vissuto da una 14enne

