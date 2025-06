La guerra Musk-Trump | E’ nei files Epstein-E’ impazzito

Il duello tra Elon Musk e Donald Trump si fa sempre più acceso, svelando tensioni dietro le quinte della politica e del potere. Tra accuse di pazzia e rivelazioni shock sui file Epstein, il confronto si trasforma in una vera battaglia di climi, influenze e alleanze segrete. La scena è pronta: chi uscirà vittorioso da questa guerra di prestigio e strategie? La risposta si nasconde nelle pieghe di un conflitto che sta scuotendo l’establishment.

"Senza di me, Trump avrebbe perso le elezioni", diventa al calor bianco lo scontro tra Elon Musk e Donald Trump. Dopo che il presidente si è detto "molto deluso" da lui, Elon Musk tira la prima bordata diretta al tycoon dopo aver per giorni criticato principalmente i repubblicani al Congresso per "l'abominio" della legge di .

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati - Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

Trump-Musk, guerra a tutto campo: “È nei file di Epstein”. Lo scontro può finire malissimo - Un post. Un’accusa. Un crollo in Borsa. E una minaccia che sembra un avvertimento. Lo scontro esploso tra Donald Trump e Elon Musk è ormai fuori ... Si legge su thesocialpost.it

È vero che Trump è nei file di Epstein? La bomba di Elon Musk - Negli ultimi giorni, la scena politica e mediatica statunitense è stata scossa da una clamorosa dichiarazione di Elon Musk. Segnala tag24.it

Trump, con Musk è scontro totale: "Elon è impazzito, gli ho chiesto di andarsene" | La replica: "Lui è negli Epstein files" - E' guerra aperta tra Donald Trump ed Elon Musk. A innescare lo scontro erano state le pesanti critiche del patron di Tesla al disegno di legge su tagli e spesa del tycoon. "Gli ho chiesto di andarsene ... Lo riporta msn.com