La guerra Musk-Trump | È nei files Epstein-È impazzito

La tensione tra Elon Musk e Donald Trump infiamma il panorama politico e mediatico, svelando retroscena sconvolgenti. Tra accuse e schermaglie pubbliche, il confronto si fa sempre più acceso, con Musk che svela dettagli su Epstein e Trump che risponde con durezza. Una battaglia senza precedenti che mette in discussione alleanze e strategie: cosa bolle in pentola? Scopriamolo insieme.

“Senza di me, Trump avrebbe perso le elezioni”, diventa al calor bianco lo scontro tra Elon Musk e Donald Trump. Dopo che il presidente si è detto “molto deluso” da lui, Elon Musk tira la prima bordata diretta al tycoon dopo aver per giorni criticato principalmente i repubblicani al Congresso per “l’abominio” della legge di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it