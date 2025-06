la guerra di gaza non è più di difesa purtroppo è diventata un altra cosa

laureate della resilienza e della speranza in un contesto spesso avvolto da tensioni e conflitti. Oggi, la narrazione si complica, e le accuse si fanno più intense, mettendo in discussione le ragioni e le conseguenze di questa difficile realtà. È fondamentale capire come si sia arrivati a questo punto e quali siano le implicazioni di una guerra che, purtroppo, si discosta sempre più dalla mera difesa.

Le accuse contro il governo Netanyahu relative alla guerra di Gaza dopo il pogrom del 7 ottobre non sono sostanzialmente diverse da quelle che, con alterne fortune e sempre con una invidiabile presa sull’elettorato cosiddetto progressista, dal 1948 qualifica lo Stato ebraico come un esproprio coloniale compiuto ai danni della popolazione araba. La storia di Israele è una delle poche storie di successo scritta dagli sconfitti, cioè dalle organizzazioni politico-militari e dai Paesi arabi e islamici, che hanno ripetutamente tentato di liberare la Palestina from the river to the sea, venendo ogni volta respinte dall’esercito israeliano, ma riuscendo nondimeno a rappresentare il progetto di annientamento della famigerata entità sionista come una sacrosanta guerra di liberazione nazionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it