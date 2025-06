la guardia medica turistica trova casa prende il posto di senigallia servizi

Con l’arrivo dell’estate, Senigallia si prepara a offrire un supporto sanitario ancora più vicino ai turisti e ai residenti. La Guardia Medica Turistica prende il posto di Senigallia Servizi, con un presidio strategicamente posizionato nel cuore della città, pronto ad assicurare assistenza continua dal 15 giugno al 15 settembre. Un segnale di attenzione e cura per garantire un’estate serena e sicura a tutti.

Senigallia Servizi trasloca per l'estate, i locali messi a disposizione della Guardia Medica Turistica. Il servizio prenderà il via il 15 giugno. Un presidio in zona centrale in modo che sia raggiungibile da più persone possibili. E da oggi si entra in alta stagione. L' Area Vasta 2 – Distretto di Senigallia – garantisce fino al 15 settembre prossimo senza soluzione di continuità il Servizio di Assistenza Medica Domiciliare e Ambulatoriale ai turisti. Il servizio è gratuito per gli assistiti residenti nell'ambito della Regione Marche. Le visite domiciliari vanno richieste esclusivamente ai numeri 348.