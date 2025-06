la governance del pns l ex ministro pinotti a capo della fondazione

ruolo strategico nel valorizzare le risorse subacquee a livello nazionale e internazionale. Con la sua esperienza e determinazione, la senatrice Pinotti si impegna a rafforzare la governance del PNS, puntando su innovazione, sostenibilità e collaborazione tra enti pubblici e privati. La sfida è aperta: il futuro delle profondità marine italiane dipende da un lavoro condiviso e deciso.

LA SPEZIA La prima uscita ufficiale nella nuova veste di presidente della Fondazione per il Polo nazionale della dimensione subacquea, non l'ha trovata impreparata. È la senatrice ligure Roberta Pinotti, fresca di nomina, a fare il punto sulle strategie e sulle iniziative da intraprendere rispetto a un tema – quello del dominio degli abissi – per il quale non c'è più tempo da perdere. "La Spezia ha sempre giocato e oggi è destinata a giocare un ruolo ancora più fondamentale nella storia industriale di questo Paese, nella Difesa e nello sviluppo di sistemi di sicurezza. Confindustria e il Comune sono chiamati a giocare un ruolo fondamentale, vista la necessità di nuovi spazi e di nuove assunzioni.