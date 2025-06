La giovane aggredita Riflettori sull’ora di ’buio’ E la politica alza la voce

La notte si accende di luci e ombre sul caso della giovane aggredita a Scandicci, mentre la politica alza la voce per chiedere maggiore sicurezza. La vicenda, avvolta nel buio di un’ora cruciale, solleva interrogativi e preoccupazioni sulla tutela delle persone più vulnerabili. Indagini a 360 gradi sono in corso, ma l’attenzione resta alta: perché nessuno possa più trovarsi in balia dell’ignoto, soprattutto quando il buio diventa teatro di paura.

Quell'ora di buio in balia di uno sconosciuto. Si indaga a 360 gradi sul caso della diciottenne aggredita nella notte tra venerdì e sabato mentre rincasava a piedi verso Scandicci. Il racconto della ragazza è stato raccolto e messo a verbale dai carabinieri della stazione di Legnaia. Ha descritto loro l'incontro con lo sconosciuto mentre camminava da sola nella strada vuota e senza nessuno che potesse aiutare. L'uomo dall'accento straniero l'avrebbe approcciata con frasi di circostanza, poi il vuoto. Appunto, un'ora di buio. La giovane ha raccontato ai militari quello che aveva già detto ai genitori: di essersi risvegliata in mezzo a un campo vicino al marciapiede dello stradone di via dell'Ospedale, frastornata e con delle escoriazioni a un braccio.

