La gaffe dell’Al-Hilal scatena la bufera | Hanno sbagliato Inzaghi

La recente mossa dell’Al-Hilal ha scatenato una vera e propria bufera, con un clamoroso errore che ha sorpreso tutti: nel video di presentazione, invece di Inzaghi, spunta il fratello Pippo! Un episodio che mette in discussione la comunicazione del club e apre nuove riflessioni sul futuro dell’Inter in panchina. Ma cosa succederà ora? La situazione si fa sempre più incandescente, segnando un capitolo inaspettato nel calcio internazionale.

L'Al-Hilal ufficializza l'arrivo dell'ex tecnico dell'Inter: nel video di presentazione 'spunta' però il fratello Pippo L' Inter è a caccia del sostituto in panchina di Simone Inzaghi, intanto l'ormai ex tecnico nerazzurro firma con l' Al-Hilal e inizia la sua nuova avventura in Arabia Saudita. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.it Mercoledì Inzaghi è volato a Parigi per incontrare la dirigenza dell'Al-Hilal in un lussuoso hotel della capitale francese e firmare il faraonico contratto biennale con il sodalizio saudita. Per il tecnico piacentino oltre 50 milioni di euro fino al giugno 2027.