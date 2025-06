La flottiglia della vanità | Greta Thunberg e Rima Hassan in crociera a Gaza tra kefiah al vento e storie su Instagram

Tra il fragore delle onde e gli scatti di selfie, la flottiglia della vanità si trasforma in un palcoscenico di storie surreali. Greta Thunberg e Rima Hassan, tra kefiah al vento e Instagram live, portano la loro avventura a Gaza oltre ogni aspettativa umanitaria, trasformandola in un vero e proprio reality social. La loro crociera diventa così il palco di un racconto fresco, tra emozioni autentiche e momenti da binge-watching.

In coperta si scattano selfie, sotto coperta si improvvisano tour guidati alle cabine: una ha perfino la «vista mare dal boccaporto», come annuncia con entusiasmo l'europarlamentare Rima Hassan sui social, mostrando la stanza che condivide con Greta Thunberg. Altro che missione umanitaria: a bordo del Madleen si gira una miniserie social in diretta dal Mediterraneo, con sceneggiatura da reality e colonna sonora, con chitarra, unplugged al tramonto. Doveva essere una spedizione verso la Striscia di Gaza per «denunciare il genocidio in corso» e chiedere un «corridoio umanitario». Invece, siamo davanti all'ennesimo episodio, stavolta in crociera però, della soap militante: "Flottiglia della libertà – episodio Instagram".

In questa notizia si parla di: Greta Thunberg Rima Gaza

Come era prevedibile Israele impedirà all'imbarcazione di Greta Thunberg, Rima Hassan e altri di attraccare a Gaza. Una cosa: ho visto i filmati dove gli attivisti ridono e cantano, ma come mai non hanno detto che c’è un genocidio in corso a Gaza? I palestine Partecipa alla discussione

La @GazaFFlotilla è in viaggio verso Gaza. A bordo, fra altr? attivist?, ci sono Greta Thunberg, l'attore irlandese @liamcunningham1, Rima Hassan e Huwaida Arraf. Seguite la navigazione qui https://freedomflotilla.org/ffc-tracker/ #BreakTheSiege #2giugno Partecipa alla discussione

