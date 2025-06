La figlia di Barack Obama cambia cognome per firmare un progetto la mamma | Vuole farsi strada da sola

Malia Obama, figlia di Barack e Michelle, sceglie di cambiare cognome per affermare la propria indipendenza e tracciare un nuovo percorso da sola. Una decisione che riflette il desiderio di emergere nel mondo senza il peso del passato familiare. La mamma Michelle ha condiviso questa scelta in un‚Äôintervista, sottolineando il valore dell‚Äôautonomia. √ą un passo coraggioso che dimostra come anche le figure pubbliche possano preferire la strada dell‚Äôautorealizzazione...

Washington, 5 giugno 2025 ‚Äst Malia Obama, figlia di Barack e Michelle, ha deciso di cambiare cognome ‚Äúper farsi strada da sola‚ÄĚ senza ‚Äúessere figlia di‚ÄĚ. Una scelta raccontata dalla stessa mamma e che entrambi i genitori rispettano.¬† L‚Äôex first lady ha infatti raccontato in una intervista a Fox News come entrambe le figlie si siano ‚Äúallontanate‚ÄĚ dai genitori e che la 26enne Malia abbia deciso¬†di ''togliere il suo cognome'' dalla firma di ''un progetto per il cinema a cui ha lavorato''. Michelle ha spiegato¬†che ''il desiderio di indipendenza'' delle figlie, sorto ''durante l'adolescenza'', si √® rafforzato ''perch√© sono figlie di genitori noti'' e ''non vogliono che si pensi che per loro √® tutto scontato''. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - La figlia di Barack Obama cambia cognome per firmare un progetto, la mamma: ‚ÄúVuole farsi strada da sola‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: Figlia Cognome Barack Obama

Ecco perché, dopo aver tolto il cognome paterno, Shiloh Jolie cambia di nuovo nome: ora la figlia di Angelina e Brad Pitt si fa chiamare così - Shiloh Jolie-Pitt, ora semplicemente Shiloh, continua il suo viaggio verso l’autodeterminazione. A soli 19 anni, ha deciso di abbandonare un cognome ingombrante per cercare la propria identità.

La figlia di Barack Obama cambia cognome per firmare un progetto, la mamma: ‚ÄúVuole farsi strada da sola‚ÄĚ - Malia Obama, 26enne, ha usato il suo secondo nome, Ann, per i titoli di coda di un cortometraggio diretto da lei. La mamma: ‚ÄúNon vuole che si pensi che per lei è tutto scontato‚ÄĚ ... Si legge su quotidiano.net

Michelle Obama sulla decisione di sua figlia di cambiare cognome: ‚ÄúSta cercando di farsi strada‚ÄĚ - L‚Äôex first lady americana ha commentato la scelta della sua primogenita di non usare il suo cognome per lavorare nel mondo del cinema: ‚ÄúLe mie figlie non ... Lo riporta repubblica.it

Le figlie di michelle e barack obama cercano indipendenza, malia ha tolto il cognome da un progetto cinematografico - Le figlie di Barack e Michelle Obama, Malia e Sasha, cercano autonomia personale e professionale, con Malia che elimina il cognome Obama da un progetto cinematografico per affermarsi con i propri meri ... Da gaeta.it

La figlia di Obama cambia cognome: non sono la figlia di - La Vita in diretta - 28/02/2024