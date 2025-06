La Fi-Pi-Li e le domeniche da incubo Strada abbandonata da 30 anni

La tratta Firenze-mare, da decenni al centro di dibattiti e polemiche, continua a essere teatro di problemi irrisolti e incidenti. La strada, ormai abbandonata a sé stessa da oltre 30 anni, rappresenta un’incognita per pendolari e viaggiatori, tra code interminabili e rischi quotidiani. Mentre la “veloce” si prepara all’assalto del mare, le criticità persistono, alimentando il desiderio di soluzioni concrete e durature. Il futuro di questa arteria strategica rimane in bilico, tra promesse e realtà .

Pontedera, 5 giugno 2025 – Mentre la “veloce” si prepara all’assalto dei “pendolari” del mare del prossimo fine settimana – dopo l’ inferno di code e incidenti dei giorni scorsi – fioccano ancora le polemiche sul futuro della direttrice che unisce Firenze al mare. E che proprio nei tratti della nostra zona ha alcune sue storiche criticitĂ . “Il presidente della Regione Eugenio Giani continua a sostenere che l’unica soluzione che intravede per la Fi-Pi-Li è l’introduzione del pedaggio selettivo per i mezzi pesanti dimenticando che anche gli autobus turistici saranno colpiti da questa nuova tassa indiretta con impatti anche sul settore del turismo toscano – attaccano Marco Stella e Roberto Sbragia, rispettivamente consigliere regionale e consigliere provinciale di Forza Italia –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Fi-Pi-Li e le domeniche da incubo. “Strada abbandonata da 30 anni”

