La festa dei carabinieri sul lungomare | l’Arma si apre alla cittadinanza

La festa dei Carabinieri sul lungomare di Brindisi è un’occasione speciale di condivisione e orgoglio. In occasione del 211° anniversario dalla fondazione, l’Arma ha aperto le sue porte alla cittadinanza, celebrando il proprio ruolo al servizio della comunità. La cerimonia, svolta sulla suggestiva scalinata Virgilio, ha rappresentato un simbolico abbraccio tra forze dell’ordine e cittadini, rafforzando quel legame di fiducia e rispetto che rende unica questa festa.

In occasione del 211° anniversario dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri, la cerimonia a Brindisi si è svolta oggi 5 giugno sulla suggestiva scalinata Virgilio, scelta non casuale: un simbolico abbraccio alla città e alla sua comunità. L’Arma ha voluto condividere con i cittadini un momento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - La festa dei carabinieri sul lungomare: l’Arma si apre alla cittadinanza

