La famiglia Cappa | Basta fake news

«Dovendo constatare che, ormai, non passa giorno senza che vengano diffuse dagli organi di stampa e dai social, in modo del tutto incontrollato, le più assurde ed implausibili pseudo-informazioni, la famiglia Cappa comunica che non tollererà oltre questo modo di agire illecito e contrario alle norme di civile convivenza». A scriverlo in una nota gli avvocati Gabriele Casartelli e Antonio Marino, legali della famiglia di Stefania e Paola Cappa, cugine gemelle di Chiara Poggi. E mentre il legale della famiglia Poggi, Marzio Capra, chiede di estendere i prelievi di dna ai tecnici che in passato hanno già analizzato i reperti che riguardano l’omicidio, è stata fissata l’1 luglio la decisione della Cassazione per la valutazione dei «criteri motivazionali» decisi dal Tribunale di Sorveglianza e contestati dalla Procura nel provvedimento con cui ha concesso la semilibertà a Stasi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it