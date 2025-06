La doppia faccia della Spagna sulle armi a Israele | da Sanchez un embargo fantasma

La Spagna di Pedro Sánchez si mostra come un'eterna dualità tra parole e azioni nel delicato tema delle armi a Israele. Tra dichiarazioni di indignazione e annunci di embargo, il governo continua segretamente a finanziare l’apparato militare israeliano, rendendo evidente una doppia faccia che solleva molte domande sulla reale coerenza diplomatica. Un quadro complesso che mette in discussione la credibilità delle promesse e svela le contraddizioni di una politica apparentemente umanitaria.

Pedro Sánchez ha recitato il suo copione diplomatico: indignazione pubblica, riconoscimento dello Stato palestinese, e roboanti annunci sull’embargo delle armi verso Israele. Tutto secondo manuale. Ma dietro l’apparenza dell’impegno umanitario, il governo di Madrid ha continuato a finanziare, con puntuale regolarità, il sistema militare israeliano proprio mentre quest’ultimo intensificava il massacro a Gaza. Il rapporto pubblicato a maggio 2025 dal Centre Delàs d’Estudis per la Pau, intitolato Beneficio Colateral, smonta l’intera narrazione ufficiale. I numeri sono chiari. Solo tra il 7 ottobre 2023 — data dell’attacco di Hamas — e marzo 2025, la Spagna ha esportato a Israele armi e munizioni per almeno 5,3 milioni di euro, secondo i dati forniti dallo stesso governo israeliano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La doppia faccia della Spagna sulle armi a Israele: da Sanchez un embargo fantasma

In questa notizia si parla di: Armi Israele Embargo Doppia

Armi italiane ad Israele, governo in cortocircuito: "Le nostre munizioni non colpiscono civili"; dal 7 ottobre 2023 esportazioni per 4,3 mln€ - Il governo italiano si trova in un cortocircuito dopo le recenti dichiarazioni del sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, sulle esportazioni di armi ad Israele, ammontanti a 43 milioni di euro dal 7 ottobre 2023.

La doppia faccia della Spagna sulle armi a Israele: da Sanchez un embargo fantasma - la Spagna ha firmato oltre un miliardo di euro in contratti militari con Israele Pedro Sánchez ha recitato il suo copione diplomatico: indignazione pubblica, riconoscimento dello Stato palestinese, e ... Segnala lanotiziagiornale.it

Armi a Israele: l’Italia continua a esportare droni, jet, munizioni e radar. I numeri che smentiscono il governo Meloni - Il report di Archivio disarmo: 34 milioni di euro per sistemi di “navigazione aerea e spaziale”. Scarsa trasparenza sul contenuto delle spedizioni ... ilfattoquotidiano.it scrive

Gaza, l'Europa si schiera. La rabbia di Israele: "Crociata contro di noi" - La Germania comincia a mettersi di traverso, con la Francia è ormai scontro aperto e insulti. L'Italia non smette di ripetere che la guerra deve finire. L'Europa alza sempre più forte la voce contro l ... Come scrive msn.com

De Luca: Meloni riconosca lo Stato di Palestina e metta in atto l'embargo sulle armi con Israele