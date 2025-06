La denuncia della capitana della Germania Giulia Gwinn | “Ricevo continuamente foto di uomini nudi”

La capitana della nazionale tedesca Giulia Gwinn ha deciso di rompere il silenzio su un problema che affligge molte donne sui social: le continue molestie online. Con coraggio, ha condiviso la sua esperienza di ricevere quotidianamente foto indesiderate e offensive, denunciando una persecuzione che non conosce sosta. Un gesto che invita tutti a riflettere sull'importanza di contrastare il fenomeno e promuovere un ambiente digitale più rispettoso. Continua a leggere.

La capitana della Germania Giulia Gwinn ha raccontato nella sua autobiografia cosa riceve quotidianamente sui propri social: "Foto di uomini nudi, dei loro peni. È semplicemente una molestia, una persecuzione senza fine". 🔗 Leggi su Fanpage.it

