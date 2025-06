La Commissione Europea avvia consultazione sugli aiuti di Stato per l' edilizia abitativa

La Commissione Europea apre una nuova fase di confronto con una consultazione pubblica sugli aiuti di stato nel settore dell’edilizia abitativa, puntando a rendere più accessibili le case per tutti. Con l’obiettivo di aggiornare le regole esistenti, si cerca di rispondere alle crescenti sfide di accessibilità che coinvolgono un numero sempre maggiore di cittadini. L’iniziativa promette di ridefinire il futuro del mercato immobiliare europeo e di promuovere un welfare più inclusivo.

La Commissione vuole rivedere le regole sugli aiuti di Stato per migliorare l'accesso all'edilizia abitativa a prezzi accessibili. Sulla proposta avvia così una consultazione pubblica, fino a fine luglio. Le attuali norme, spiega, permettono di sostenere l'edilizia sociale per i più svantaggiati senza limiti di compensazione, ma non sono sufficienti a fronteggiare le sfide legate all'accessibilità della casa, che riguardano ormai fasce più ampie della popolazione, specie nelle aree urbane. Le modifiche proposte riguardano la flessibilità, definizioni e regole attuali e il maggior coinvolgimento di cittadini, enti e autorità.