La combriccola torna con “Villa Felice”, una commedia irresistibile che farà ridere e riflettere sul valore della famiglia e dell’amicizia. Sabato 28 giugno alle 21:15, al Teatro Puccini di Altopascio, la compagnia teatrale “La Combriccola” riporta in scena un affresco divertente e toccante degli anni ‘90, dove, nonostante l’età avanzata, i protagonisti dimostrano che il cuore resta giovane. Non perdete l’occasione di vivere questa emozionante serata, perché…

Sabato 28 giugno alle ore 21,15 al teatro Puccini di Altopascio riparte la nuova stagione della compagnia teatrale “ La Combriccola ” che porterà in scena la commedia in leggero vernacolo lucchese “ Villa Felice ” di Marco Nicolosi. Siamo in pieni anni ’90, l’età avanza inesorabilmente e per molti anziani non c’è più un posto né un parente pronti ad accoglierli e ad accudirli. La cosa accomuna i protagonisti della nostra storia che nonostante le loro disparate origini e passati lavorativi, si ritrovano ospiti di una casa di riposo come purtroppo ce ne sono molte e cioè poco attente alle esigenze dei propri ospiti, ma ben attente ai profitti che si possono trarre da essi. 🔗 Leggi su Lanazione.it