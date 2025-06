La cocaina nascosta nei contenitori per farmaci | arrestato spacciatore di 74 anni

Un'operazione sorprendente quella condotta a Milano, dove la droga nascosta tra i farmaci ha portato all’arresto di un 74enne conosciuto come il “Nonno pusher”. Mercoledì 4 giugno, gli agenti hanno smascherato una rete di spaccio nel quartiere Darsena, scoprendo che la cocaina si mimetizzava in modo ingegnoso all’interno di contenitori farmaceutici. La vicenda mette in luce come il crimine si evolva, anche dietro facciate apparentemente innocue…

