La Ciri di The Witcher 4 è praticamente identica a quella di The Witcher 3 con sole due piccole modifiche

Durante l’Unreal Fest 2025, CD Projekt RED ha svelato una demo tecnica di The Witcher 4, suscitando grande entusiasmo tra i fan. Ma tra le novità più discusse spicca il volto di Ciri, che appare sorprendentemente simile a quello di The Witcher 3, con appena due piccole modifiche. Un portavoce dello studio ha confermato (grazie a Kotaku) che il modello facciale di Ciri è praticamente identico al passato, sollevando curiosità e domande sul nuovo capitolo della saga.

Durante l' Unreal Fest 2025, CD Projekt RED ha finalmente mostrato una demo tecnica di The Witcher 4, rivelando i primi veri dettagli sul motore grafico e sul futuro della saga. Tra i vari aspetti evidenziati dal pubblico, uno in particolare ha fatto discutere: il volto di Ciri, protagonista del nuovo capitolo, è sembrato stranamente familiare. E infatti lo è. Un portavoce dello studio ha confermato (grazie a Kotaku ) che il modello facciale di Ciri è una copia diretta di quello usato in The Witcher 3, ma aggiornato con Unreal Engine 5 e MetaHuman, una tecnologia che consente animazioni facciali di altissimo livello.

CD Projekt RED ha annunciato con entusiasmo che Ciri sarà la protagonista di The Witcher 4, segnando una svolta significativa per il franchise.

