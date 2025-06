la cinquina dello strega bajani subito in testa il medico ruol a sorpresa

La corsa allo Strega 2025 si infiamma con Bajani in testa e un inatteso colpo di scena: il medico Ruol sorprende tutti. Con il suo romanzo "L’anniversario", pubblicato da Feltrinelli, Bajani si conferma come il favorito assoluto, rafforzato dalla vittoria dello Strega Giovani e da una posizione di leadership netta al Teatro romano di Benevento. La sfida è aperta, e il pubblico attende con trepidazione l’esito finale. Chi si aggiudicherà l’ambita vittoria?

Antonio Bajani, con il suo romanzo L’anniversario (Feltrinelli), è già il candidato da battere. Premiato nei giorni scorsi con lo Strega Giovani, ieri sera al termine dello spoglio dei voti al Teatro romano di Benevento è entrato nella cinquina per lo Strega 2025 da primo in classifica, forte di 280 voti, 54 in più della seconda classificata, Nadia Terranova, in gara con Quello che so di te (Guanda), arrivata a quota 226. Poco più indietro, con 205 voti, Elisabetta Rasy, in corsa con il suo “romanzo napoletano“ Perduto è questo mare (Rizzoli). Entrano nel ristretto gruppo dei concorrenti che possono ambire alla conquista del più importante premio letterario italiano, succedendo a Donatella Dipietrantonio, anche il navigato Paolo Nori, autore di Chiudo la porta e urlo (Mondadori) e il debuttante Michele Ruol, di professione medico anestesista, che con la piccola casa editrice Terra Rossa ha pubblicato il suo primo romanzo, Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia: i due hanno ottenuto entrambi 180 voti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net