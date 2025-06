La Cina difende i diritti degli studenti cinesi dopo il blocco di Trump

La Cina si schiera a difesa dei propri studenti all'estero, promettendo di tutelare con fermezza i loro diritti e interessi legittimi. Dopo il blocco deciso da Donald Trump all’ingresso degli studenti stranieri negli USA, Pechino ribatte con fermezza, sottolineando l’importanza della cooperazione educativa tra i due paesi. Un movimento che testimonia come le tensioni politiche non possano fermare il desiderio di crescita e scambio culturale tra i giovani di tutto il mondo.

Pechino tutelerà "con fermezza i diritti e gli interessi legittimi di studenti e studiosi cinesi all'estero". Il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, sullo stop di mercoledì di Donald Trump all'ingresso degli studenti stranieri negli Usa per frequentare l' Università di Harvard per motivi di sicurezza nazionale, e ai visti per studenti e visitatori ospitati ad Harvard, ha osservato che "la cooperazione nella formazione tra Cina e Usa è reciprocamente vantaggiosa e la Cina si è sempre opposta alla politicizzazione dell'istruzione". Con tali azioni "gli Usa danneggiano la propria immagine e credibilità internazionale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Cina difende i diritti degli studenti cinesi dopo il blocco di Trump

