la cedu condanna l italia per i maltrattamenti delle forze dell ordine durante il global forum di napoli del 2001

Il giorno dopo la conversione in legge del decreto Sicurezza che prevede tra il resto maggior tutela legale per esponenti delle forze dell'ordine indagati per fatti inerenti al servizio, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l' Italia per i maltrattamenti subiti da un praticante avvocato nella stazione di polizia Raniero a Napoli il 17 marzo 2001. In quei giorni la città ospitava il Global Forum, un incontro tra governi e multinazionali promosso dall' Ocse sull'e-government. Il movimento "No Global" rispose con manifestazioni contro la globalizzazione neoliberista. Le proteste culminarono in scontri con le forze dell'ordine, arresti e abusi della polizia contro i manifestanti.