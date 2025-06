La cavallerizza di Palazzo Branciforte e gli arazzi della tradizione siciliana | la visita guidata

Immergetevi in un viaggio affascinante tra arte e storia alla scoperta della cavallerizza di Palazzo Branciforte e degli arazzi della tradizione siciliana. Questa visita guidata, parte della prestigiosa collezione archeologica della Fondazione Sicilia, vi condurrà tra reperti straordinari provenienti da Selinunte e capolavori di seta siciliana mai mostrati prima al pubblico. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’eleganza e nel patrimonio culturale dell’isola, svelando i segreti di un’arte secolare.

Una visita incentrata sulla prestigiosa collezione di archeologia della Fondazione Sicilia che si concentra sugli straordinari reperti provenienti da Selinunte. Un'occasione unica per conoscere la storia dei due "arazzi", superbi prodotti dell'arte serica siciliana, esposti per la prima volta in.