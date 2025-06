La casa giardino di Quincy Jones è in vendita | suite private di lusso piscina spa e vista mozzafiato

Scopri la straordinaria proprietà di Quincy Jones, un vero e proprio rifugio di lusso immerso nel cuore di Bel Air. Questa villa esclusiva, frutto di anni di perfezionamento con l’architetto Gerald Allison, offre suite private, piscina, spa e una vista mozzafiato sulla città. Un’eredità unica di stile e raffinatezza, ora disponibile per chi desidera vivere l’eleganza senza compromessi. Un’opportunità irripetibile di possedere un pezzo di storia...

Una villa pensata come rifugio personale, modellata con cura e immaginazione. Quincy Jones, icona della musica scomparsa il 3 novembre del 2024 all’età di 91 anni, ha lasciato molto più di un’eredità artistica: una tenuta di oltre 2.300 metri quadrati a Bel Air, oggi in vendita per 60 milioni di dollari. La proprietà è il risultato di un progetto durato anni, portato avanti insieme all’architetto Gerald Allison, amico d’infanzia e autore anche del Palace of the Lost City, in Sudafrica. Una casa nata da una visione condivisa, che la figlia Rashida Jones descrive come un luogo pieno di ricordi. La casa giardino di Quincy Jones in vendita. 🔗 Leggi su Dilei.it