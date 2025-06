La capanna dello zio Tom ha cambiato la storia? Ecco di cosa parlava

La Capanna dello Zio Tom di Harriet Beecher Stowe ha rivoluzionato la storia, scuotendo le coscienze e accendendo il dibattito sull’abolizione della schiavitù. Pubblicato nel 1852, il romanzo narrava con emozione e realismo le sofferenze degli schiavi, influenzando profondamente l’opinione pubblica americana e contribuendo a cambiare il corso della storia. È un’opera che ancora oggi sorprende per la sua forza e attualità.

Pubblicato il 20 marzo 1852 nella sua versione totale, anche se le pubblicazioni iniziarono a puntate sul The National Era il 5 giugno dell’anno prima, La capanna dello zio Tom di Harriet Beecher Stowe è uno dei romanzi più influenti della letteratura americana. Scritto in risposta al Fugitive Slave Act del 1850, che obbligava alla restituzione degli schiavi fuggiti anche negli Stati liberi, il libro ha avuto un impatto profondo sull’opinione pubblica, contribuendo a rafforzare il movimento abolizionista e a intensificare le tensioni che portarono alla Guerra Civile americana. La trama ruota attorno a Tom, uno schiavo afroamericano venduto per saldare i debiti del suo padrone. 🔗 Leggi su Cultweb.it