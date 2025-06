La Bulgaria ottiene il via libera per entrare nell’euro

In un passo storico verso l'integrazione europea, la Bulgaria si appresta a entrare nell’eurozona nel 2026, dopo aver superato con successo tutti i requisiti richiesti. Questa decisione rappresenta un importante traguardo per il Paese, aprendo nuove prospettive di crescita e stabilità economica. L’introduzione dell’euro promette benefici concreti per cittadini e imprese, contribuendo a rafforzare il ruolo della Bulgaria nel contesto europeo e globale.

Roma, 5 giugno 2025 – La Commissione europea e la Banca centrale europea hanno annunciato che la Bulgaria, il Paese più povero dell’UE, avendo soddisfatto tutti i “criteri di convergenza” per aderire all’unione monetaria potrà diventare il 21° Stato dell’eurozona a partire dal primo gennaio 2026. “L’euro porterà benefici tangibili ai cittadini e alle imprese bulgare: prezzi stabili, minori costi di transazione, risparmi tutelati, maggiori investimenti e maggiori scambi commerciali. Naturalmente, l’euro è più di una valuta”, ha affermato il responsabile dell’economia dell’UE, Valdis Dombrovskis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Bulgaria ottiene il via libera per entrare nell’euro

