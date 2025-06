La bio cantina sociale di Orsogna presenta la quarta edizione della festa della tosatura

La Bio Cantina Sociale di Orsogna si prepara a ospitare un evento unico: la quarta edizione della Festa della Tosatura. Giovedì 5 giugno, dalle 10.30, nel capanno di Filetto, si celebra il rispetto per la natura e le tradizioni locali. Un’occasione per scoprire come la concimazione naturale con greggi pascolanti rafforzi il legame tra terra, vigneti e ambiente. Non mancate, perché questa festa è un vero inno alla sostenibilità e alla cultura rurale.

La bio cantina sociale di Orsogna ospita la quarta edizione della festa della tosatura. L'appuntamento è giovedì 5 giugno a Filetto, dalle 10.30 presso il capanno della cantina. La concimazione naturale delle vigne mediante pascolamento delle greggi, a saldare un legame, nel segno del rispetto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - La bio cantina sociale di Orsogna presenta la quarta edizione della festa della tosatura

Scopri altri approfondimenti

Un incendio è scoppiato nella cantina sociale abbandonata - Un incendio è scoppiato nella cantina sociale abbandonata di Maccarese, nella serata di domenica 25 maggio.

Ne parlano su altre fonti

BIO CANTINA SOCIALE ORSOGNA INTERVISTA A CAMILLO ZULLI