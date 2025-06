la bellissima preghiera di papa leone xiv per entrare nel cuore di gesù

Scopri la struggente preghiera di Papa Leone XIV, un invito a entrare nel cuore di Gesù con fede e devozione. Composta appositamente per il mese di giugno, dedicato al Sacro Cuore, questa preghiera tocca le corde più profonde dell’anima, invitando a un incontro intimo e mistico con il Divino. Un gesto di spiritualità che rinnova il nostro impegno di cercare e amare Gesù ogni giorno. Leggi tutto e lasciati ispirare da questa testimonianza di fede.

Papa Leone XIV ha composto una preghiera con l’intenzione per il mese di giugno, nell’ambito dell’iniziativa organizzata dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa. Le parole di Papa Leone XIV risuonano in una bellissima preghiera composta appositamente dal pontefice per il mese di giugno, tradizionalmente dedicato al Sacro Cuore di Gesù. L’iniziativa rientra tra i. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it