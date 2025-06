La Bce taglia il costo del denaro di 25 punti base il tasso scende al 2%

La Banca Centrale Europea sorprende ancora, tagliando i tassi di interesse per l’ottava volta dal 2023 e portando il deposito al 2%. Questa decisione riflette un clima di cautela e stimola il dibattito sui futuri orientamenti monetari. Con le stime di inflazione riviste al ribasso di 0,3 punti percentuali, il panorama economico si fa sempre più complesso e incerto, lasciando il mercato in sospeso tra speranze di crescita e timori di stagnazione.

La Banca centrale europea taglia i tassi d’interesse per l’ottava volta dalla scorsa estate: con la nuova riduzione di un quarto di punto percentuale decisa oggi il tasso sui depositi scende al 2%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,15%, quello sui prestiti marginali al 2,40%. Le stime sull’inflazione. La Bce rivede al ribasso di 0,3 punti percentuali, rispetto alle previsioni di marzo, le stime sull’inflazione che nel 2025 è ora prevista al 2%. “Nello scenario di base delle nuove proiezioni degli esperti dell’Eurosistema – scrive la Bce in un comunicato dopo il consiglio direttivo – l’inflazione complessiva si collocherebbe in media al 2,0% nel 2025, all’1,6% nel 2026 e al 2,0% nel 2027. 🔗 Leggi su Open.online